Лежал в сугробе: наряд ДПС спас на уральской трассе замерзающего пешехода

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:45:45+03:00

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В четверг, 9 января, два автоинспектора спасли на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе 83 километра замерзающего пешехода.

Дело было так: наряд ДПС дежурил на трассе, когда к нему обратился водитель проезжающего мимо автомобиля. Мужчина сказал, что неподалеку заметил на дороге одинокого пешехода, который одет в темную одежду. Из-за этого его могут сбить проезжающие мимо автомобили.

Наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Середы и лейтенанта полиции Вячеслава Харитонова отправились искать пешехода. Мужчина лежал в сугробе и замерзал, так как был легко одет.

Мужчину спасли два автоинспектора. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Полицейским 58-летний пешеход рассказал, что очень плохо себя чувствует. Оказалось, что он живет в Екатеринбурге, по трассе он шел домой, но неожиданно почувствовал себя плохо.

- Сотрудники полиции предоставили мужчине возможность согреться в патрульном автомобиле и доставили его в корпус Каменского трассового пункта медицины катастроф, где он был передан врачам для оказания медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Без помощи стражей порядка мужчина просто погиб бы на трассе в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU