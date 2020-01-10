Мэр Нижнего Тагила раскритиковал ледовый городок
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал концепцию ледового городка, который до этого критиковал в социальных сетях.
У мэра свои претензии к внешнему облику объекта.
- «Совдепию» больше не надо делать в городе, лучше вообще ничего не делать. Сказать, что не будет у нас новогоднего городка, так получилось, денег нет, - заявил Владислав Пинаев. – Стыдно за эту полутьму и постсоветские фигурки.
По словам градоначальника, в феврале планируется рассмотрение вариантов проекта ледового городка на будущие новогодние праздники.
В этом году городок посвящен теме космоса. Раньше горожане обратили внимание, что ледовые скульптуры в ледовом городке Нижнего Тагила напоминают надгробия.
ИСТОЧНИК KP.RU