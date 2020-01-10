Мэр Нижнего Тагила раскритиковал ледовый городок

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:29:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал концепцию ледового городка, который до этого критиковал в социальных сетях.

У мэра свои претензии к внешнему облику объекта.

- «Совдепию» больше не надо делать в городе, лучше вообще ничего не делать. Сказать, что не будет у нас новогоднего городка, так получилось, денег нет, - заявил Владислав Пинаев. – Стыдно за эту полутьму и постсоветские фигурки.

По словам градоначальника, в феврале планируется рассмотрение вариантов проекта ледового городка на будущие новогодние праздники.

В этом году городок посвящен теме космоса. Раньше горожане обратили внимание, что ледовые скульптуры в ледовом городке Нижнего Тагила напоминают надгробия.

ИСТОЧНИК KP.RU