10 Янв. 2020 2020-01-10T14:53:45+03:00

Прокуратура заставила уральский завод выплатить своим работникам зарплату в 500 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Невьянске прокуратура заставила местный завод выплатить своим работникам зарплату. С октября по ноябрь он задолжал 55 своим сотрудникам 490 тысяч рублей.

- В целях устранения нарушения трудовых прав работников руководство завода было заслушано в прокуратуре города, по результатам чего прокуратура в адрес директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

И только после вмешательства ведомства всем сотрудникам завода выплатили зарплату в полном объеме перед новогодними праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU