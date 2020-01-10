Прокуратура заставила уральский завод выплатить своим работникам зарплату в 500 тысяч
В Невьянске прокуратура заставила местный завод выплатить своим работникам зарплату. С октября по ноябрь он задолжал 55 своим сотрудникам 490 тысяч рублей.
- В целях устранения нарушения трудовых прав работников руководство завода было заслушано в прокуратуре города, по результатам чего прокуратура в адрес директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
И только после вмешательства ведомства всем сотрудникам завода выплатили зарплату в полном объеме перед новогодними праздниками.
ИСТОЧНИК KP.RU