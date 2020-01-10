2020-01-10T14:40:46+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил семилетнюю девочку и сбежал с места ДТП

Мужчину лишили удостоверения за пьяное вождение
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Несколько дней назад в Нижнем Тагиле, около 09:00, неизвестный водитель сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре» вместе с мамой, и сразу же скрылся с места ДТП.

- Помощь малышке и ее маме оказал проезжающий мимо водитель, который сразу же отвез их в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Девочке поставили сотрясение головного мозга.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекторы, чтобы найти виновника, мониторили камеры видеонаблюдения вблизи места аварии, а также опрашивали всех очевидцев. Его нашли буквально на следующий день. Оказалось, что водитель является местным жителем, который за рулем провел 23 года.

- Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем его лишили прав, - добавили в региональном ГИБДД.

Накануне, 9 января, мировой суд Нижнего Тагила назначил виновнику семь суток административного ареста. Но это наказание – только за то, что он сбежал с места аварии. Также по факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого проведут все необходимые экспертизы, чтобы выяснить степень виновности водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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