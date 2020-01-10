Три человека в больнице: на свердловской трассе столкнулись две иномарки

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:18:28+03:00

Одна из машин выехала на встречку, а вторая угодила в кювет

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Сегодня днем, около 14:00, на трассе Екатеринбург – Реж произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. На участке столкнулись две иномарки, Ford и Opel.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где в этот момент двигался Opel, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753938" frameborder="0"></iframe> На трассе Екатеринбург - Реж столкнулись две иномарки.видео: сообщество "инцидент екатеринбург"

От сильного удара одну из машин выбросило в кювет, а у второй сильно смяло «нос». На место выезжали бригады «скорой» и пожарных. Медицинская помощь понадобилась трем людям, их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU