Три человека в больнице: на свердловской трассе столкнулись две иномарки
Сегодня днем, около 14:00, на трассе Екатеринбург – Реж произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. На участке столкнулись две иномарки, Ford и Opel.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где в этот момент двигался Opel, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
На трассе Екатеринбург - Реж столкнулись две иномарки.видео: сообщество "инцидент екатеринбург"
От сильного удара одну из машин выбросило в кювет, а у второй сильно смяло «нос». На место выезжали бригады «скорой» и пожарных. Медицинская помощь понадобилась трем людям, их госпитализировали в больницу с различными травмами.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все причины и обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU