2020-01-10T14:18:28+03:00
Происшествия

Три человека в больнице: на свердловской трассе столкнулись две иномарки

Одна из машин выехала на встречку, а вторая угодила в кювет
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня днем, около 14:00, на трассе ЕкатеринбургРеж произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. На участке столкнулись две иномарки, Ford и Opel.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где в этот момент двигался Opel, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На трассе Екатеринбург - Реж столкнулись две иномарки.видео: сообщество "инцидент екатеринбург"

От сильного удара одну из машин выбросило в кювет, а у второй сильно смяло «нос». На место выезжали бригады «скорой» и пожарных. Медицинская помощь понадобилась трем людям, их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Нижнего Тагила раскритиковал ледовый городок
Прокуратура заставила уральский завод выплатить своим работникам зарплату в 500 тысяч
В Нижнем Тагиле водитель без прав сбил семилетнюю девочку и сбежал с места ДТП
Три человека в больнице: на свердловской трассе столкнулись две иномарки
Полицейские застукали екатеринбуржцев за домашним насилием
В центре Екатеринбурга встали трамваи из-за аварии на путях
В Екатеринбурге водителя автобуса наказали за смерть пешехода
В Екатеринбурге молодежь будет изучать политические репрессии в СССР с помощью комиксов
Лыжники Екатеринбурга пробегут на 14 площадках: публикуем список мест
Под Екатеринбургом за 39 миллионов продают крафтовую пивоварню
Сделал селфи и выкинул: россияне после праздников массово избавляются от грызунов
«Понял, что над ним «сгущаются тучи»: убийца бабушки из Екатеринбурга скрывался от правосудия в Крыму
Пилот рейса Баку-Москва несколько раз оставил штурвал, чтобы поболтать с приятелем в салоне
На парки, скверы и урны Уралмаша в 2020 году потратят 37 миллионов рублей
В Пионерском поселке снесут старые дома ради расширения дороги
Испортили новогоднюю ночь: на Урале объявили награду за поимку вандалов, лишивших жителей нескольких городов интернета
Глубина размером с девятиэтажный дом: тлеющую свалку на окраине Екатеринбурга забросают снегом
Притворяются сотрудниками ресторана: в Екатеринбурге наркоторговцы вербуют студентов в закладчики
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 0,5% в 2019 году