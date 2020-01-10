Полицейские застукали екатеринбуржцев за домашним насилием

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:09:16+03:00

В новогодние праздники они проверили порядка 600 ранее судимых человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Екатеринбурге в новогодние праздники, с 3 по 5 января, проходила операция «Быт», направленная на предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений в семье. Так, полицейские проверили порядка 600 человек, ранее уже судимых за аналогичные преступления.

- Среди них 14 человек страдают хронической алкозависимостью, 75 членов неблагополучных семей, 243 человека, состоящих под административным надзором и 131 лицо, формально подпадающее под административный надзор, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские завели девять уголовных дел по статьям, связанным с побоями, причинением различной тяжести вреда здоровью и угрозой убийством. И выявили 184 нарушения, связанных с побоями в семье, мелким хулиганством и распитием алкоголя в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU