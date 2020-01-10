В Екатеринбурге водителя автобуса наказали за смерть пешехода

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:20:19+03:00

В Екатеринбурге наказали водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода и покалечил его супругу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом этого года мужчина сбил супругов, которые переходили дорогу по правилам ПДД

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, 45-летнего Дениса Купырева, который раньше работал водителем автобуса. Летом этого года он сидел за рулем, во время поворота не заметил и сбил супругов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

В результате сильного удара они были срочно госпитализированы в больницу. Через несколько дней мужчина умер. Поначалу Купырев свою вину не признавал, заявляя, что пешеходы перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Однако позже, когда в дело вмешались следователи, покаялся.

- Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, - заметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Сегодня суд назначил Купыреву наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU