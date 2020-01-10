В Екатеринбурге водителя автобуса наказали за смерть пешехода
В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, 45-летнего Дениса Купырева, который раньше работал водителем автобуса. Летом этого года он сидел за рулем, во время поворота не заметил и сбил супругов, которые переходили дорогу на зеленый свет.
В результате сильного удара они были срочно госпитализированы в больницу. Через несколько дней мужчина умер. Поначалу Купырев свою вину не признавал, заявляя, что пешеходы перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Однако позже, когда в дело вмешались следователи, покаялся.
- Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, - заметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Сегодня суд назначил Купыреву наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU