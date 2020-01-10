2020-01-10T12:31:59+03:00
Спорт

Лыжники Екатеринбурга пробегут на 14 площадках: публикуем список мест

Традиционная «Лыжня России» состоится 8 февраля
Мария Трапезникова
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"Лыжня России" В Екатеринбурге пройдет 8 февраля"Лыжня России" В Екатеринбурге пройдет 8 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Традиционная Всероссийская «Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге 8 февраля 2020 года. В этот раз, соревнования организуют сразу на 14 площадках во всех районах города. Ограничений по возрасту нет – как правило, в забеге принимают участия все, «от мала до велика», от 10 до 70 лет.

Список площадок в каждом из районов города. Фото: мэрия Екатеринбурга

Список площадок в каждом из районов города. Фото: мэрия Екатеринбурга

- Старт на всех площадках будет дан в 12:00, сразу после торжественной церемонии открытия, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Кроме того, для всех участников массовой лыжной гонки 8 февраля предусмотрен бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте с 10:00 до 17:00.

Традиционно, всем участникам «Лыжни» выдадут фирменные шапочки и номерные знаки с символикой гонки. А чтобы спортсмены не замерзли, после забега для них приготовят горячее питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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