2020-01-10T12:04:43+03:00
Общество

Под Екатеринбургом за 39 миллионов продают крафтовую пивоварню

В покупку входит завод и собственный магазин при нем
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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Под Екатеринбургом, в Полевском, продают крафтовую пивоварню Pan Kapiton, которая открылась в 2016 году. В покупку входит производственное помещение, где и варят пиво, участок рядом с ним, а также собственный магазин. Заплатить за покупку придется 39 миллионов рублей.

- На сегодняшний момент мощность пивоварни 46 тонн, имеется возможность увеличения до 80 тонн, - отмечается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Дом купца Барышева, в котором располагается пивзавод, является памятником архитектуры конца 19 века. Сейчас он относится к объектам культурного наследия муниципального значения города Полевского.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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