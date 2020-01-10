2020-01-10T11:05:54+03:00
Общество

Пилот рейса Баку-Москва несколько раз оставил штурвал, чтобы поболтать с приятелем в салоне

Нарушение снял на телефон обеспокоенный пассажир [ВИДЕО]
Лев ИСТОМИН
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Поведение бортпроводника оценят по итогам проверкиПоведение бортпроводника оценят по итогам проверкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Необычное поведение командира рейса БакуМосква Airbus A320 азербайджанских авиалиний AZAL 7 января 2020 года заметил один из пассажиров самолет.

Мужчина снял на видео, как пилот несколько раз покидал кабину управления воздушным судном, чтобы поговорить со своим знакомым в бизнес-классе, пишет издание NEWS.ru.

Пассажиру пилот заявил, что встретил знакомого своей супруги. Поведение командира судна обеспокоило других пассажиров, так как самолет несколько раз попадал в турбулентность.

В авиакомпании, которой принадлежит самолет, заявили, что по данному инциденту проведут служебному проверку, по итогам будет принято соответствующее решение. Как сообщает издание, пилота зовут Таир Зарбалаев.

Командир самолета вышел из кабины пилотов для беседы с пассажиром.

По словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, покидать рабочее место можно только кратковременно и в случае крайней необходимости. Речь идет о физиологических потребностях.

- Когда один из членов экипажа покидает рабочее место, старший бортпроводник должен зайти и быть в кабине, так как одного человека в кабине оставлять нельзя. Был случай, когда второй пилот остался за штурвалом, а командир вышел поболтать с пассажирами. В итоге самолет «воткнулся» в гору», - говорит Юрий Сытник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пилот рейса Баку-Москва несколько раз оставил штурвал, чтобы поболтать с приятелем в салоне
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