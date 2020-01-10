На парки, скверы и урны Уралмаша в 2020 году потратят 37 миллионов рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:31:10+03:00

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Мэрия Екатеринбурга готова потратить на благоустройство парков и скверов Уралмаша в 2020 году и январе 2021 года больше 37 миллионов рублей. Именно такая сумма указана на сайте госзакупок, где принимаются заявки для участия в электронном аукционе.

Деньги направят на благоустройство и поддержание в хорошем состоянии газонов, скверов, парков, урн, скамеек, остановок общественного транспорта, прибрежных защитных полос, а также мемориальных объектов, ограждений, расположенных в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Заявки на участие в электронном аукционе закончат принимать 13 января. Аукцион проведут утром 14 января. Начальная сумма контракта 37 164 664 рублей.

На эти деньги в числе прочих работ будут чистить от незаконной рекламы остановки, убирать мусор, красить урны и ограждения. В списке – несколько сотен объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU