2020-01-10T10:30:57+03:00
Общество

В Пионерском поселке снесут старые дома ради расширения дороги

Работы планируют провести в три этапа
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге снесут несколько домов ради расширения полос. Фото: Яндекс.КартыВ Екатеринбурге снесут несколько домов ради расширения полос. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге, в районе Пионерского поселка, администрация Екатеринбурга планирует снести старые двухэтажные дома, чтобы за счет освободившегося места расширить улицу Вилонова до четырех полос. На данный момент проект находится в статусе общественных обсуждений. Все предложения и замечания принимаются до 24 января включительно.

Согласно документации, опубликованной на официальном портале администрации, работы будут вестись в три этапа.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

На первом строители собираются ввести еще одну полосу на участке улиц Учителей – Вилонова, установить пешеходные переходы и выделить «карманы» для остановок общественного транспорта. Первой жертвой станут здания на улице Вилонова №19-21.

На втором этапе также расширят проезжую часть. В районе горбольницы №7 сформируют «конечную» для общественного транспорта. Для этого снесут несколько киосков.

На заключительном, третьем, этапе реконструируют участок от Вилонова, 18 до Данилы Зверева. Во время этого дорогу по Вилонова расширят до четырех полос – по две полосы в каждом направлении, установят пешеходный бульвар и велодорожки. Ради этого снесут дома №41 и №39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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