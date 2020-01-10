Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 0,5% в 2019 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:15:47+03:00

Погрузка на Свердловской железной дороге в 2019 году составила 140,8 миллионов тонн, что выше предыдущего года на 0,5%.

Изменить размер текста: A A

Погрузка на Свердловской железной дороге в 2019 году составила 140,8 млн тонн, что выше предыдущего года на 0,5%. С января по декабрь на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов 40,4 млн тонн (-3,1% к январю-декабрю 2018 года);

· строительных грузов – 22,9 млн тонн (+11,2%);

· черных металлов – 10,4 млн тонн (-2,1%);

· лома черных металлов – 2,3 млн тонн (-10,5%);

· руды железной и марганцевой –12,14 млн тонн (-1,4%);

· химических и минеральных удобрений –14,95 млн тонн (+3,2%);

· промышленного сырья и формовочных материалов –11,2 млн тонн (-5,4%);

· цемента – 3,2 млн тонн (+8,2%);

· лесных грузов – 2,4 млн тонн (+2,9%);

· руды цветной и серного сырья – 6,3 млн тонн (-4,7%);

· химикатов и соды – 3,6 млн тонн (-6,5%);

· кокса –2,3 млн тонн (+4,9%).

Грузооборот в 2019 году составил 205,54 млрд тарифных тонно-км (-0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 265,3 млрд тонно-км

(-1,3%).

В декабре 2019 года погрузка на СвЖД составила 11,8 млн тонн, что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 1,3%. Грузооборот за декабрь вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,2% и составил 17,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,2% и составил 22,8 млрд тонно-км.

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в 2019 году составила 1 млрд 278,1 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за предыдущий год. Грузооборот в 2019 году составил 2601,3 млрд тарифных тонно-км (+0,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 3304,4 млрд тонно-км, что соответствует уровню 2018 года.

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в декабре 2019 года составила 106,7 млн тонн, что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 2%. Грузооборот за декабрь 2019 года снизился к аналогичному периоду предыдущего года на 2,9% и составил 218,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 3,5% и составил 275,6 млрд тонно-км.