2020-01-10T09:01:36+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец торговал наркотиками из колонии

Сейчас его и его соседа, который помогал прятать «запрещенку», отправили под суд
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржец торговал наркотиками из колонииЕкатеринбуржец торговал наркотиками из колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили двух мужчин, 32 и 22 лет, которых обвиняют в распространении наркотиков. Старшего из них в июне 2016 года перевели из ИК-2 в колонию-поселение, где он в сентябре 2019 года решил торговать незаконными веществами.

- С помощью неустановленного лица он приобрел наркотики в большом размере, спрятал сверток под подоконником окна квартиры первого этажа, которая граничит с колонией-поселением, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После чего передал информацию для размещения в Интернете.

Во время очередного обыска у него обнаружили сотовый телефон с фотографиями наркотиков. Чуть позже обнаружили и спрятанный сверток. Другую часть «запрещенки» он хранил в подсобке поселения, на полках под бельем в бане.

- После того, как его поймали с поличным, он попросил своего соседа по комнате перепрятать вторую часть товара в другое место, - добавили в прокуратуре. – В ходе осмотра подсобки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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