10 Янв. 2020 2020-01-10T08:30:08+03:00

Уральца не пустили к океану из-за долгов по кредиту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину заранее предупредили о санкциях, однако он предпочел не обращать на это внимания

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Во время новогодних каникул в аэропорту Кольцово приставы сняли с рейса жителя Алапаевска, который накопил долги по кредиту. Общая сумма составила порядка 368 тысяч рублей.

Мужчину заблаговременно уведомили о том, что следует закрыть неуплату, иначе его не пустят за границу, однако он предпочел не обращать на предупреждения приставов внимания.

- Мужчина строил планы на новогодний отдых на берегу океана и приобрел билеты в Доминиканскую республику. Однако в новогодние праздники в ходе пограничного контроля в аэропорту «Кольцово» пересечь государственную границу не смог, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После этого мужчина оплатил все долги, включая и исполнительский сбор. После проверки приставы сняли ограничения на выезд, и ему было разрешено отправиться к океану.

ИСТОЧНИК KP.RU