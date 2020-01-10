Уральца не пустили к океану из-за долгов по кредиту
Во время новогодних каникул в аэропорту Кольцово приставы сняли с рейса жителя Алапаевска, который накопил долги по кредиту. Общая сумма составила порядка 368 тысяч рублей.
Мужчину заблаговременно уведомили о том, что следует закрыть неуплату, иначе его не пустят за границу, однако он предпочел не обращать на предупреждения приставов внимания.
- Мужчина строил планы на новогодний отдых на берегу океана и приобрел билеты в Доминиканскую республику. Однако в новогодние праздники в ходе пограничного контроля в аэропорту «Кольцово» пересечь государственную границу не смог, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После этого мужчина оплатил все долги, включая и исполнительский сбор. После проверки приставы сняли ограничения на выезд, и ему было разрешено отправиться к океану.
ИСТОЧНИК KP.RU