Вглядитесь в звездное небо: екатеринбуржцы увидят лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое явление – полутеневое лунное затмение. Правда, для этого придется хорошенько приглядеться.
- Это означает, что южная часть Луны будет слегка затемнена. На самом деле, ни одна часть не будет полностью закрыта от света Солнца, фаза затемнения составит лишь 0,895, - рассказали инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Фото: Владилен Санакоев
Увидеть его можно будет 11 января в 00:11. По словам специалистов, это самое глубокое полутеневое затмение Луны в этом году.
Кстати, не так давно екатеринбуржцы могли наблюдать звездопад. А в конце декабря – солнечное затмение.
ИСТОЧНИК KP.RU