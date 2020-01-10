2020-01-10T07:56:20+03:00
Общество

Вглядитесь в звездное небо: екатеринбуржцы увидят лунное затмение

Правда, для этого придется хорошенько напрячь глаза
Мария Трапезникова
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В ночь с 10 на 11 января жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое явление – полутеневое лунное затмениеВ ночь с 10 на 11 января жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое явление – полутеневое лунное затмениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь с 10 на 11 января жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое явление – полутеневое лунное затмение. Правда, для этого придется хорошенько приглядеться.

- Это означает, что южная часть Луны будет слегка затемнена. На самом деле, ни одна часть не будет полностью закрыта от света Солнца, фаза затемнения составит лишь 0,895, - рассказали инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Увидеть его можно будет 11 января в 00:11. По словам специалистов, это самое глубокое полутеневое затмение Луны в этом году.

Кстати, не так давно екатеринбуржцы могли наблюдать звездопад. А в конце декабря – солнечное затмение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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