Больше, чем обычно: девять тысяч екатеринбуржцев в праздники вызвали «скорую»
В новогодние праздники все медучреждения работали в усиленном режиме. Работала в поте лица и Скорая помощь. По их данным, с 31 декабря по 8 января бригады выехали больше чем на девять тысяч вызовов.
- Это на 19% больше, чем бывает в обычное, непраздничное время, - добавили на станции Скорой помощи Екатеринбурга. – При этом нагрузка на бригады «скорой» в этот Новый год была на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в эти праздники было зафиксировано на 4% меньше травм: из ледовых городков медиков вызывали всего девять раз, три из них – к детям. Госпитализировали после вызова трех человек, включая двух детей.
ИСТОЧНИК KP.RU