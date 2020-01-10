Подкараулили за гаражами: в Нижнем Тагиле бандиты-вахтовики избили семью

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:12:27+03:00

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В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух мужчин, которые напали на 44-летнего местного жителя и его семью. В дежурную часть накануне вечером поступило сообщение, что рядом с парком «Народный» избивают людей. На место выехал наряд полиции.

- Рядом с гаражами они обнаружили трех людей, супругов и их сына, они лежали на земле, а на теле у них были многочисленные ссадины, кровоподтеки и синяки, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское». – Они рассказали, что незадолго до нападения решили проверить свой гараж – в каком состоянии он находится после праздников.

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Там к ним и подошли два бандита, которые с помощью угроз пытались забрать личные вещи и деньги. На отказ они стали избивать семейство.

- В момент, когда полицейские выясняли приметы нападавших, женщина, увидев мимо проходящих парней, узнала в них своих обидчиков, и сообщила полицейским, - добавили в пресс-группе. – Бандиты поспешили скрыться.

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Вскоре их все-таки поймали – они были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанными оказались 21-летний житель Челябинской области и уроженец одной из бывших союзных республик. Они приехали в Нижний Тагил вахтой и ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Однако в этот раз на них завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальный срок, который им грозит – семь лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU