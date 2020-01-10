2020-01-10T06:31:28+03:00
Общество

Уральский заповедник стал одним из самых популярных у туристов

Рейтинг был составлен в преддверии Дня заповедников и нацпарков
Мария Трапезникова
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Уральский заповедник стал одним из самых популярных среди туристовУральский заповедник стал одним из самых популярных среди туристовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 11 января, по всей России отметят День заповедников и национальных парков. Такую дату выбрали в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы.

Специально по такому случаю сервис Tvil.ru выбрал самые популярные у туристов российские заповедники. В девятку лучших вошел и тот, что находится в Свердловской области.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

- В тройке лидеров: Горнолесной заповедник в Ялте (28,4%), Байкало-Ленский в Иркутской области (27,16%) и Кавказский заповедник (14,81%), расположенный в пределах Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе сервиса.

На седьмом месте оказался Висимский природный биосферный заповедник, который находится в Свердловской области, под Кировградом. За него проголосовали всего 2,47% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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