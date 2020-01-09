2020-01-09T22:00:26+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД в 2019 году выросли на 1,2%

В 2019 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 30,9 млн пассажиров
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Пассажирооборот в 2019 году вырос на 0,3% к уровню 2018 годаПассажирооборот в 2019 году вырос на 0,3% к уровню 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в 2019 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 30,9 млн пассажиров, что на 1,2% больше, чем в 2018 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 22,7 млн пассажиров (+0,8%), в дальнем следовании – 8,2 млн (+2,5%). Пассажирооборот в 2019 году вырос на 0,3% к уровню 2018 года и составил 9,5 млрд пасс-км.

В декабре 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,3 млн пассажиров, что на 3,9% больше, чем в декабре 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,6 млн пассажиров (+4,3%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+2,9%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2019 года составил 759 млн пасс-км, что на 2% больше, чем в декабре 2018 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2019 году, по оперативным данным, перевезено 1,2 млрд пассажиров, что на 3,4% больше, чем в 2018 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 1 млрд 80 млн пассажиров (+3,2%), в дальнем следовании – 116,5 млн (+5,6%). Пассажирооборот в 2019 году вырос на 3,2% к уровню 2018 года и составил 133,5 млрд пасс-км.

В декабре 2019 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено около 99 млн пассажиров (+3,2% к декабрю 2018 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 90,4 млн пассажиров (+3,2%), в дальнем следовании – 8,6 млн (+4%). Пассажирооборот в декабре 2019 года составил 9,4 млрд пасс-км, что на 3,7% больше, чем в декабре 2018 года.

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