2020-01-09T20:18:25+03:00
Спорт

«Автомобилист» в домашнем матче забил пять шайб соперникам из «Адмирала»

Итоговый счет матча 5:2
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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«Автомобилист» в домашнем матче забил пять шайб соперникам из владивостокского «Адмирала». В самом начале матча уральская команда дала знать, что сегодняшняя игра закончится победой – счет на первых минутах открыл Питер Холланд. Вторую шайбу в ворота «Адмирала» вскоре отправил Дэн Секстон.

Во втором периоде гости отыграли одну шайбу. Но в третьем Георгий Белоусов увеличил отрыв нашей команды, забив третью шайбу в ворота гостей. Четвертый гол оформил Брукс Мэйсек. Через 10 минут «Адмирал» реализовал свое большинство и забил второй гол в наши ворота. Но спустя две минуты Анатолий Голышев забил пятую шайбу, оказавшейся последней в сегодняшнем матче.

Итоговый счет матча 5:2. Сейчас «Автомобилист» с 57 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Впереди два выездных матча.12 января встреча с ЦСКА, а 14-го - с «Северсталью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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