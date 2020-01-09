В Екатеринбурге уничтожат больше девяти тысяч упаковок снюса, изъятых в новогодние праздники из магазинов
В Екатеринбурге завтра уничтожат больше девяти тысяч упаковок снюса. Это 43 коробки с опасным веществом. Такое количество снюса изъяли из магазинов столицы Урала за новогодние праздники. Коробки с арестованной никотинсодержащей продукцией будут давить трактором. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
- Утилизация арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции (так называемых «снюсов») будет проходить на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска, - рассказала специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.
Напомним, в конце декабря Роспотребнадзор организовал внеплановые проверки магазинов. Специалисты выявляли незаконный оборот некурительной никотинсодержащей продукции, в которую входят ПЭК, леденцы и подобные виды продукции для жевания и рассасывания.
ИСТОЧНИК KP.RU