2020-01-09T19:18:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге уничтожат больше девяти тысяч упаковок снюса, изъятых в новогодние праздники из магазинов

Коробки с арестованной никотинсодержащей продукцией будут давить трактором
Алина СУРИНА
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Екатеринбуржцев просили сообщать о магазинах, торгующих снюсомЕкатеринбуржцев просили сообщать о магазинах, торгующих снюсомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завтра уничтожат больше девяти тысяч упаковок снюса. Это 43 коробки с опасным веществом. Такое количество снюса изъяли из магазинов столицы Урала за новогодние праздники. Коробки с арестованной никотинсодержащей продукцией будут давить трактором. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

- Утилизация арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции (так называемых «снюсов») будет проходить на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска, - рассказала специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.

Напомним, в конце декабря Роспотребнадзор организовал внеплановые проверки магазинов. Специалисты выявляли незаконный оборот некурительной никотинсодержащей продукции, в которую входят ПЭК, леденцы и подобные виды продукции для жевания и рассасывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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