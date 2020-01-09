В Екатеринбурге пропал 17-летний парень с розово-бирюзовым ирокезом

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:25:57+03:00

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В Екатеринбурге пропал 17-летний парень с ирокезом. Шабалин Данил Вячеславович ушел из дома шестого января. Сейчас его поисками занимается поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Он был одет в тёмно-синюю куртка с капюшоном, тёмно-серые джинсы, чёрно-серые зимние кроссовки и серую вязаную шапку. С собой у него был рюкзак с зелеными вставками, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: карие

Волосы: розово-бирюзовые, прическа «ирокез»

Особые приметы:

Татуировки на правом предплечье и кистях рук.

Если вы знаете, где может находиться Данил, позвоните ифоргу поискового отряда Олесе 8-922-21-90-672.

ИСТОЧНИК KP.RU