2020-01-09T18:25:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге пропал 17-летний парень с розово-бирюзовым ирокезом

Шабалин Данил ушел из дома шестого января
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге пропал 17-летний парень с ирокезом. Шабалин Данил Вячеславович ушел из дома шестого января. Сейчас его поисками занимается поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Он был одет в тёмно-синюю куртка с капюшоном, тёмно-серые джинсы, чёрно-серые зимние кроссовки и серую вязаную шапку. С собой у него был рюкзак с зелеными вставками, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 167 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: карие

Волосы: розово-бирюзовые, прическа «ирокез»

Особые приметы:

Татуировки на правом предплечье и кистях рук.

Если вы знаете, где может находиться Данил, позвоните ифоргу поискового отряда Олесе 8-922-21-90-672.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Автомобилист» в домашнем матче забил пять шайб соперникам из «Адмирала»
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в поселке Ис
В Екатеринбурге уничтожат больше девяти тысяч упаковок снюса, изъятых в новогодние праздники из магазинов
В Екатеринбурге пропал 17-летний парень с розово-бирюзовым ирокезом
В Екатеринбурге волонтеры спасают декоративных крыс-отказников, подаренных на Новый год
В Екатеринбурге автобусы №054 и №57 начали ходить по измененному маршруту
Ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетили больше 370 тысяч человек
В центре Екатеринбурга за 90 миллионов продают место под гостиницу
Пассажирам в радость: из Кольцово в Ригу начнут летать балтийские авиалайнеры
Более 4,5 тысячи тонн металлопроката ЕВРАЗа использовалось для строительства крупного ледового дворца спорта «Байкал» в Иркутске
Прокуратура заставила администрацию переселить свердловчанку из разваливающегося дома