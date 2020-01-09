В Екатеринбурге автобусы №054 и №57 начали ходить по измененному маршруту

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:07:38+03:00

С 21 декабря два автобуса в Екатеринбурге изменят маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге 054 и 57 автобусы начали ходить по измененному маршруту с 21 декабря. Схему движения изменили по решению Комитета по транспорту.

– Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, с учётом заключения Экспертного совета, изменил схему движения автобусов маршрута № 57 «ДМБ № 9 – Пехотинцев – Елизавет» и № 054 «Синие Камни – Дом Культуры (посёлок Совхозный)», – рассказали в департаменте информационной политики.

Маршрут № 57 направлен от «ДМБ № 9» к конечной остановке «Елизавет» по улицам: Леваневского – Уткинская – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Летчиков – Армавирская – Артинская – Завокзальная – проспект Космонавтов – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – проспект Ленина – 8 Марта – Титова – Новинская – Бисертская.

Автобус № 054 будет ездить от «Синих Камней» к новому конечному пункту «Микрорайон Солнечный» по улицам: Есенина – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – проспект Ленина (обратно Гагарина – Малышева – Мира) – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Европейская – Гаражная – Чемпионов – бульвар Золотистый – местный проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU