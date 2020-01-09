2020-01-09T16:23:20+03:00
Общество

Ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге посетили больше 370 тысяч человек

Праздничная площадка будет открыта до третьего февраля
Алина СУРИНА
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Ледовый городок в праздники пользовался популярностью у жителей и гостей городаЛедовый городок в праздники пользовался популярностью у жителей и гостей городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ледовый городок на Площади 1905 года в Екатеринбурге явно пользовался популярностью во время праздничных каникул. С 27 декабря его посетили больше 370 тысяч человек. А на праздничном открытии ёлки побывали 5 тысяч жителей и гостей города.

- Только в новогоднюю ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года гостями городка и зрителями праздничной программы стали 10 тысяч человек, - рассказали в Управлении культуры Администрации города Екатеринбурга.

Напомним, в этом году темой ледового городка стало 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Для жителей города на праздничной площадке поставили 50-метровую искусственную елку, которая переливается 18 цветами. Прямо в городке скульпторы создали ледовые фигуры в виде китов, пингвинов и айсбергов. Для посетителей также открыто несколько горок и работает праздничная ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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