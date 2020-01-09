В центре Екатеринбурга за 90 миллионов продают место под гостиницу

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:16:28+03:00

Оно находится на улице Вайнера, рядом с памятником архитектуры

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В самом центре Екатеринбурга, между пешеходным «Арбатом» - улицами Вайнера и Хохрякова, продают участок, на котором планируется построить семиэтажную гостиницу с подземным паркингом площадью 3,8 тысячи «квадратов». Заплатить за земельный участок нужно будет 89 миллионов рублей.

- Уже подписан генплан застройки земельного участка Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, - уточняют в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

Вот так сейчас выглядит участок. Фото: "Авито"

Вместе с тем, рядом с участком находится старинная усадьба мещанина Лазарева, которая является архитектурным памятником и была построена еще в позапрошлом веке.

Помимо гостиницы, на участке можно построить ЖК, спортивный центр или даже офисные здания.

А вот так, согласно проекту, может выглядеть гостиница. Фото: "Авито"

ИСТОЧНИК KP.RU