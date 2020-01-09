2020-01-09T15:13:49+03:00
Общество

Пассажирам в радость: из Кольцово в Ригу начнут летать балтийские авиалайнеры

Авиакомпания airBaltic запускает первые рейсы 1 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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В аэропорту Кольцово в скором времени появится новый авиаперевозчик, airBaltic, который будет летать из Екатеринбурга прямыми маршрутами в Ригу и обратно. Полеты запускают с 1 апреля 2020 года.

- Вылеты из Риги запланированы по средам и субботам в 23:15, из столицы Урала - по четвергам и воскресеньям в 05:10. В пути придется провести чуть больше трех часов, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Летать пассажиры будут на лайнерах Airbus A220-300 вместимостью 145 человек. Эти самолеты являются одними из самых экологичных и тихих в своем классе, в которых есть широкие сиденья, большие окна, а также большие места для ручной клади.

- Авиакомпания airBaltic известна в отрасли своей пунктуальностью и хорошим сервисом для пассажиров по вполне приемлемой цене перевозки, - отметил директор по развитию авиационного бизнеса УК «Аэропорты Регионов» Сергей Доценко.

Уже в апреле этого года Екатеринбург станет шестым направлением, которое airBaltic обслуживает в России. Сейчас рейсы проходит между Ригой и Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Сочи и Казанью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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