Более 4,5 тысячи тонн металлопроката ЕВРАЗа использовалось для строительства крупного ледового дворца спорта «Байкал» в Иркутске

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:10:58+03:00

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Более 4500 тонн металлопроката ЕВРАЗа отгружено на строительство ледового дворца спорта «Байкал» в Иркутске. Высокопрочная сталь использовалась в основных конструктивных элементах будущего спорткомплекса.

Широкополочные горячекатаные двутавры ЕВРАЗ НТМК разных видов профилей (от 20Ш1 до 60Ш3) применялись для устройства несущих элементов и перекрытий.

Термически упрочненный арматурный прокат А500С диаметром 10 - 25 мм производства ЕВРАЗ ЗСМК применялся для армирования железобетонных конструкций.

Балка ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Комбинат является единственным производителем в России цельнокатаных строительных балок высокой прочности 40К, 60Ш, 70Ш, 70Б. В отличие от сварной балки данная продукция обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.

ЕВРАЗ ЗСМК производит горячекатаную и термомеханически упрочненную арматуру диаметром от 6 до 50 мм по российским и зарубежным стандартам. Металлопрокат предназначен для обеспечения прочности железобетонных конструкций.

«Байкал» объединит в один спортивный комплекс ледовую арену с трибунами вместимостью 6 000 человек, два тренажерных зала, зал для игровых видов спорта, хореографический зал для фигуристов, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиницу со SPA-центром и другие административные и бытовые помещения.

Металлопрокат ЕВРАЗа ранее использовался для строительства объектов Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу - 2018 и Универсиады в Красноярске.