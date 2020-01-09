Прокуратура заставила администрацию переселить свердловчанку из разваливающегося дома
Прокуратура заставила администрацию Красноуральского ГО переселить местную жительницу из аварийного дома в новую квартиру, предусмотренную для нее жилищным законодательством. Сама женщина была признана малоимущей и принята на учет граждан, которые нуждаются в жилых помещениях.
- По закону ей обязаны были выдать новое жилье, однако администрация добровольно исполнять требования не торопилась, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Тогда в дело вмешалась прокуратура и обратилась с требованиями в суд.
Прокурор попросил обеспечить женщину новым жильем. Суд согласился. В итоге ей выдали трехкомнатную квартиру общей площадью 59,5 квадратного метра.
ИСТОЧНИК KP.RU