Прокуратура заставила администрацию переселить свердловчанку из разваливающегося дома

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:05:50+03:00

Здание было признано аварийным, однако новое жилье женщине так и не выдали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание было признано аварийным, однако новое жилье женщине так и не выдали

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Прокуратура заставила администрацию Красноуральского ГО переселить местную жительницу из аварийного дома в новую квартиру, предусмотренную для нее жилищным законодательством. Сама женщина была признана малоимущей и принята на учет граждан, которые нуждаются в жилых помещениях.

- По закону ей обязаны были выдать новое жилье, однако администрация добровольно исполнять требования не торопилась, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Тогда в дело вмешалась прокуратура и обратилась с требованиями в суд.

Прокурор попросил обеспечить женщину новым жильем. Суд согласился. В итоге ей выдали трехкомнатную квартиру общей площадью 59,5 квадратного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU