2020-01-09T15:04:39+03:00
Экономика

План приватизации Медведева: с молотка пустят шесть предприятий в Екатеринбурге

Публикуем список объектов
Лев ИСТОМИН
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Премьер одобрил план приватизации на три годаПремьер одобрил план приватизации на три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце 2019 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы. В документ попали несколько крупных компаний. Общая выручка от продажи государственной собственности ежегодно должна пополнять федеральный бюджет на 3,5 миллиарда рублей.

Всего за три ближайших года в стране могут приватизировать сотни предприятий и компаний. В список попали несколько компаний и объектов в Свердловской области, пять из них расположены в Екатеринбурге.

Речь идет об издательско-полиграфическом предприятии «Уральский рабочий», 100 % акций которого сегодня находятся в собственности государства. С молотка пустят весь пакет акций, а это 3 902 806 штук.

Также в документе указаны: МРСК Урала (3,71 % акций), институт «Уралгипроруда» (34,11 %), предприятие «Уралстроймеханизация» (34,11 %), которое занимается рекламной деятельностью, и предприятие «Формат» (100 %) из сегмента оптовой и розничной торговли автотранспортом и мотоциклами, Свердловская топливная компания (100 %).

Есть несколько объектов, включенных в список приватизации, расположенные в Свердловской области. Например, столовая в поселке Калиново под Невьянском, а также складские и нежилые помещения в Заречном, Краснотурьинске, Верхней Салде и Верхней Пышме, в Ревде и Екатеринбурге.

Отметим, что ранее типографию «Уральский рабочий» пытались продать еще в 2015 году, но торги не состоялись. Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пытался добиться передачи объекта в собственность региона, но пока такого решения принято не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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