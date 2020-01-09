В новогодних пожарах на Урале погибли шесть человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:02:46+03:00

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В новогодние каникулы на территории Свердловской области произошло 145 пожаров - это на 31 случай меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В пожарах погибли шесть человек, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Тогда как в прошлом году это число составило 11 человек.

- Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Пожаров по причине неправильной эксплуатации пиротехники не зарегистрировано.

Особенно пристально спасатели следили за различными массовыми мероприятиями, храмами и церквями, а также за магазинами пиротехники. Это позволило избежать трагедий в праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU