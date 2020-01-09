Минздрав РФ проводит опрос населения о реализации национальных проектов в регионах

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:25:12+03:00

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Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится с целью изучения уровня осведомленности граждан ходом реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" на территории Свердловской области

Для участия в опросе необходимо заполнить небольшую анкету с помощью Google Формы. При ответе на вопросы нет необходимости указывать персональные данные (ФИО). Полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

При заполнении анкеты внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите тот вариант, который наиболее близок к Вашим взглядам. Если же Вы не согласны с предложенными вариантами, то напишите свой в отдельно месте, при условии, что оно предоставлено.

Ссылка на исследование: https://docs.google.com/forms/d/1mqXiYYNRUFHopydHls9ACKV0yPdwce4fWqxoWgxjHY0/edit

Заранее спасибо Вам за уделенное время!