2020-01-09T13:25:12+03:00
Общество

Минздрав РФ проводит опрос населения о реализации национальных проектов в регионах

Исследование проводится с целью изучения уровня осведомленности граждан ходом реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография"
Поделиться:
Фото: Областной центр медицинской профилактикиФото: Областной центр медицинской профилактики
Изменить размер текста:

Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится с целью изучения уровня осведомленности граждан ходом реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" на территории Свердловской области

Для участия в опросе необходимо заполнить небольшую анкету с помощью Google Формы. При ответе на вопросы нет необходимости указывать персональные данные (ФИО). Полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.

При заполнении анкеты внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите тот вариант, который наиболее близок к Вашим взглядам. Если же Вы не согласны с предложенными вариантами, то напишите свой в отдельно месте, при условии, что оно предоставлено.

Ссылка на исследование: https://docs.google.com/forms/d/1mqXiYYNRUFHopydHls9ACKV0yPdwce4fWqxoWgxjHY0/edit

Заранее спасибо Вам за уделенное время!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогодних пожарах на Урале погибли шесть человек
Тление засыпают снегом: свердловские спасатели не обнаружили вредных веществ в свалке, которая отравляет воздух
Минздрав РФ проводит опрос населения о реализации национальных проектов в регионах
В новогодние праздники на свердловских трассах произошло больше 40 ДТП
В Екатеринбурге рядом с ЦПКиО за 112 миллионов продают офисный недострой
В Екатеринбурге суд расторг 30 контрактов ГУФСИН на поставку сахара
Прокуратура решила, кто должен избавиться от тлеющей свалки в Екатеринбурге
Полторы тысячи уральцев загадали желания у Деда Мороза
Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста
На «проклятом» перекрестке Эльмаша, где произошло смертельное ДТП, не будут устанавливать светофор
В аэропорту Кольцово начали готовить курилки к открытию
Обошлось без ЧП: в новогодние праздники уральцы хулиганили меньше, чем в прошлом году
На Урале 44 водителя привлекут к уголовной ответственности за пьяные «покатушки»
В новогодние праздники в Екатеринбурге на свет появились 300 малышей
На Параде Победы в Екатеринбурге промаршируют иностранные военные
В Екатеринбурге пьяный водитель устроил массовое ДТП
«Колени сбиты в кровь»: на ВИЗе нашли труп голого мужчины
«Голова была неестественно вывернута назад»: волонтеры из Екатеринбурга вытащили из стены голубя
Уральца наказали за продажу чужих телефонных разговоров