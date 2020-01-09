2020-01-09T13:18:07+03:00
Происшествия

В новогодние праздники на свердловских трассах произошло больше 40 ДТП

Большинство из них случились из-за выезда на встречку
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В новогодние каникулы на трассах Свердловской области произошло 44 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и еще 81 человек получил травмы разной степени тяжести. Основная причина всех аварий – выезд на встречку.

- Из них 13 аварий произошли с участием детей, которые перевозились на пассажирских сидениях автомобилей, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Однако только благодаря тому, что дети перевозились в соответствии с требованиями ПДД, серьезных травм они не получили.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Всего за минувшие дни инспекторы предотвратили свыше 200 нарушений ПДД, которые связаны с выездом на встречку. Также, в ходе патрулирования трасс и дорог области, они обнаружили еще порядка 700 нарушений правил перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В новогодние праздники на свердловских трассах произошло больше 40 ДТП
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