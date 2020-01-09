В новогодние праздники на свердловских трассах произошло больше 40 ДТП
В новогодние каникулы на трассах Свердловской области произошло 44 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и еще 81 человек получил травмы разной степени тяжести. Основная причина всех аварий – выезд на встречку.
- Из них 13 аварий произошли с участием детей, которые перевозились на пассажирских сидениях автомобилей, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Однако только благодаря тому, что дети перевозились в соответствии с требованиями ПДД, серьезных травм они не получили.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Всего за минувшие дни инспекторы предотвратили свыше 200 нарушений ПДД, которые связаны с выездом на встречку. Также, в ходе патрулирования трасс и дорог области, они обнаружили еще порядка 700 нарушений правил перевозки детей.
ИСТОЧНИК KP.RU