2020-01-09T12:26:38+03:00
Общество

В Екатеринбурге суд расторг 30 контрактов ГУФСИН на поставку сахара

Они были разбиты на мелкие суммы
Мария Трапезникова
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Суд Екатеринбурга расторг 30 контрактов ГУФСИН на поставку сахараСуд Екатеринбурга расторг 30 контрактов ГУФСИН на поставку сахараФото: Алексей БУЛАТОВ
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Арбитражный суд Свердловской области расторг 30 контрактов ГУФСИН на поставку сахара. Их заключили в декабре 2018 года, каждый из них – на сумму до 100 тысяч. Между тем, все они были заключены в один день на общую сумму свыше 2,9 миллионов рублей.

- Фактически контракты образуют одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Дробление единой закупки на группу однородных товаров, сумма по каждому из которых не превышает предусмотренного ограничения, свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов.

Однако, вместе с тем, такое дробление на мелкие суммы лишает заказчика возможности выбирать поставщиков еды на конкурентной основе. В итоге, суд признал контракты недействительными.

- Юристы ГУФСИН России по Свердловской области подадут апелляционную жалобу в 17-й апелляционный арбитражный суд (Пермь) на решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал недействительными государственные контракты, заключенные на поставку белого кристаллического сахара ГУФСИН в 2018 году (контракты были в полном объеме реализованы), - отмечают в пресс-службе. - Отметим, что в ГУФСИН России по закупке сахара для учреждений проводилась собственная проверка, которая не выявила нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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