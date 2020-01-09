Полторы тысячи уральцев загадали желания у Деда Мороза

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:15:45+03:00

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Жители Свердловской области за минувшие новогодние праздники отправили Деду Морозу в Великий Устюг порядка 1 500 писем с желаниями. Всего в предновогодний период прошлого года «Почта России» доставила в резиденцию больше 250 тысяч писем и открыток.

- Самые креативные послания в Великий Устюг отправили в этом году жители Санкт-Петербурга и Южного Урала, - отметили в пресс-службе «Почте России». – Челябинцы отправили самое длинное письмо размером 112 метров и 66 сантиметров. Его писали больше 300 жителей.

Письма Деду Морозу отправлялись из Екатеринбурга ежедневно. Ответы приходят всем, кто прислал волшебнику свои желания. В конверте – открытка, начинающаяся со слов «Здравствуй, мой дорогой друг!». Письмо оформлено курсивом, имитирующим почерк.

ИСТОЧНИК KP.RU