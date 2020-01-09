2020-01-09T11:02:18+03:00
Общество

Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют на неделю из-за ремонта моста

Ограничения вводятся с 13 по 19 января
Мария Трапезникова
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Трассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделюТрассу Пермь - Екатеринбург перекроют на неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новый год – с новыми дорожными перекрытиями. Так, с 13 по 19 января на трассе Р-242 ПермьЕкатеринбург, на 331 километре, введут реверсивное движение. А все дело в том, что на участке будут ремонтировать мост.

- Проезд на период ограничения будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 километре, - отметили в пресс-службе Уралуправтодора. – При возникновении пробки существует альтернативный проезд – через Московский тракт.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Для левых поворотов с поселков Новоалексеевское и Чусоводстрой есть объезды через транспортные развязки на 337-й и 317-й километры трассы.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. А также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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