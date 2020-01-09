На «проклятом» перекрестке Эльмаша, где произошло смертельное ДТП, не будут устанавливать светофор

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:49:38+03:00

В конце декабря там погиб 38-летний отец, а его восьмилетняя дочка впала в кому

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В конце декабря в Екатеринбурге, в районе Эльмаша, произошло смертельное ДТП: на «проклятом» перекрестке столкнулись иномарка и УАЗ. От сильного удара грузовик развернуло и выкинуло на трех пешеходов, стоящих неподалеку – мужчину и двух маленьких девочек.

В результате той страшной аварии погиб 38-летний Максим Пушкарев, медики боролись за его жизнь 40 минут, но ничем, к сожалению, не смогли помочь. Его восьмилетняя дочка Лиза была доставлена в больницу в коме.

После этого ДТП в очередной раз поднялся вопрос об установке светофора на перекрестке – с соответствующей просьбой в прокуратуру обратился депутат Гордумы Алексей Вихарев.

А вот в Госавтоинспекции заявили, что светофор устанавливать на «проклятом» перекрестке, в итоге, не будут.

- К сожалению, мы выписали предписание об установке знака «Стоп» за сутки до аварии. Дорожная служба должна была установить знак в течение 24 часов, но на тот момент они не истекли, - рассказал замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов. – Этот перекресток не подлежит установке светофора.

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ИСТОЧНИК KP.RU