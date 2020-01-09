2020-01-09T10:35:16+03:00
Общество

В аэропорту Кольцово начали готовить курилки к открытию

Зоны для курения должны появиться с 8 января
Юлия СТАЛИНА
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В Кольцово четыре комнаты для курения.В Кольцово четыре комнаты для курения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский Кольцово готовит открыть курилки в здании воздушной гавани. По закону с 8 января 2020 года в российских аэропортах должны появиться специальные зоны. Но пока комнаты для курения в Кольцово остаются закрытыми.

- Мы проводим мероприятия по организации мест для курения в здании аэровокзального комплекса. В ближайшее время они начнут работать, - сообщили в пресс-службе Кольцово.

В данный момент в екатеринбургском аэропорт 4 зоны для курения, по две в каждом терминале. Они оборудованы мощными вытяжками, но в 2013 году, после запрета, их закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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