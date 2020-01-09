2020-01-09T10:29:23+03:00
Происшествия

На Урале 44 водителя привлекут к уголовной ответственности за пьяные «покатушки»

Безответственные автолюбители сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз
Лев ИСТОМИНОлег ГАЛИМОВ
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Силовики патрулировали дороги Урала в усиленном режимеСиловики патрулировали дороги Урала в усиленном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники ГИБДД Свердловской области подвели итоги по ситуации на дорогах региона в январские праздники 2020 года. Ситуация печальная, хотя в прошлом году в эти дни была значительно хуже.

Всего за первые восемь дней 2020 года на Среднем Урале произошло 48 ДТП, в которых погибли восемь человек. По числу аварий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – снижение на 21%. Пострадавшие в авариях дети перевозились без нарушений и были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в регионе зафиксировано 10 ДТП с участием несовершеннолетних. Никто из детей не погиб.

Стражи порядка в праздники работали в усиленном режиме и задержали 450 нетрезвых водителей. При этом 44 из них сели пьяными за руль не в первый раз. За это их привлекут к уголовной ответственности.

- Сейчас мы готовимся патрулировать дороги в дни Крещенских купаний, - рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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