На Урале 44 водителя привлекут к уголовной ответственности за пьяные «покатушки»

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:29:23+03:00

Безответственные автолюбители сели за руль в нетрезвом виде не в первый раз

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Свердловской области подвели итоги по ситуации на дорогах региона в январские праздники 2020 года. Ситуация печальная, хотя в прошлом году в эти дни была значительно хуже.

Всего за первые восемь дней 2020 года на Среднем Урале произошло 48 ДТП, в которых погибли восемь человек. По числу аварий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – снижение на 21%. Пострадавшие в авариях дети перевозились без нарушений и были пристегнуты ремнями безопасности. Всего в регионе зафиксировано 10 ДТП с участием несовершеннолетних. Никто из детей не погиб.

Стражи порядка в праздники работали в усиленном режиме и задержали 450 нетрезвых водителей. При этом 44 из них сели пьяными за руль не в первый раз. За это их привлекут к уголовной ответственности.

- Сейчас мы готовимся патрулировать дороги в дни Крещенских купаний, - рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU