2020-01-09T10:09:17+03:00
Общество

В новогодние праздники в Екатеринбурге на свет появились 300 малышей

Сейчас мамы и младенцы уже выписаны и отправлены по домам
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за праздники родилось 300 младенцевВ Екатеринбурге за праздники родилось 300 младенцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В первые дни 2020-го года, с 1 по 8 января, в Екатеринбурге на свет появились 297 малышей. Новорожденных принимали четырех муниципальных роддома – ГКБ №40, ГКБ №14 и два акушерских стационара ЕКПЦ.

- Самое большое число новорожденных появилось на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре – 166 малышей, из них 95 мальчика и 71 девочки, из них четыре двойни, - рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Как отмечают акушеры, практически все роды были физиологическими. Сейчас мамы и малыши уже выписаны из роддомов и отправлены домой.

Мы, кстати, под конец старого года, 31 декабря, рассказывали о необычной задумке работников ЕКПЦ – всех малышей, появившихся на свет за пару дней до боя курантов выдавали родителям в новогодних костюмчиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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