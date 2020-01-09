На Параде Победы в Екатеринбурге промаршируют иностранные военные
Такое нововведение пройдет впервые
На Параде Победы в Екатеринбурге промаршируют иностранные военныеФото: Галина Соловьева
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В этом году в Параде Победы, который традиционно состоится 9 мая в Екатеринбурге, впервые примут участие иностранные военные – солдаты из четырех стран СНГ.
- Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
На территории ЦВО пройдет три военных парада (в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре), посвященных 75-летию Великой Победы. А также больше 70 торжественных прохождений.
ИСТОЧНИК KP.RU