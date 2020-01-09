В Екатеринбурге пьяный водитель устроил массовое ДТП

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:15:59+03:00

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Накануне вечером в Екатеринбурге, на улице Блюхера, произошло массовое ДТП с участием четырех машин. По словам очевидцев, виновник аварии, который сидел за рулем автомобиля Ford, был в нетрезвом виде.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу факт аварии подтвердили и отметили, что, к счастью, все обошлось без травм. Информация о том, что виновник ДТП был пьян, также подтвердилась – на него завели административное дело.

Машины пришлось увозить на эвакуаторе. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU