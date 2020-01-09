«Голова была неестественно вывернута назад»: волонтеры из Екатеринбурга вытащили из стены голубя

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:42:06+03:00

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Накануне вечером волонтеры из Екатеринбурга вытащили из стены маленького голубя. Жильцы позвонили и рассказали, что с самого утра у них за стеной кто-то шуршит и скребется. Однако как кто-то мог туда забраться, не ясно.

- Гладкая стена, выходов вентиляции на ней нет. Но хозяева очень точно указывает место, откуда доносились звуки, - рассказали волонтеры. – Если простукать стену, то там действительно определяется наличие пустой полости.

Волонтеры из Екатеринбурга достали из стены голубя.Видео: Зооспас

После согласия хозяев волонтеры начали работу перфоратором: за тонким слоем гипсокартона находилась цементная стена.

- Мы хотели ввести внутрь камеру эндоскопа, но это даже не понадобилось – уже через первое проделанное отверстие замаячили перья, - вспоминают волонтеры. – Делаем серию частных отверстий, спиливаем напильником элементы арматуры и рукой извлекаем голубя. Он цел и невредим, но голова неестественно вывернута назад.

Поняв, что голубю необходима медпомощь, птицу передали в руки врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU