Уральца наказали за продажу чужих телефонных разговоров

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:43:55+03:00

Мужчине назначили 1 год и 3 месяца ограничения свободы и уволили из компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле под суд отправили местного жителя, экс-сотрудника телефонной компании, которого обвиняют в разглашении личной информации клиентов. Воспользовавшись служебным положением, он скопировал конфиденциальную информации клиента компании и перепродал неустановленному лицу.

- Кроме того, он скопировал служебную информацию, содержащую коммерческую тайну своего работодателя и конфиденциальную информацию по телефонным переговорам потерпевшего клиента, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После чего перепродал.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд назначил ему 1 год и 3 месяца ограничения свободы и уволил мужчину из телефонной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU