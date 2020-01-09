«Стоят на аварийке»: в центре Екатеринбурга замерли трамваи

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:48:34+03:00

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Кажется, первый рабочий день после праздников не нравится не только екатеринбуржцам, но и общественному транспорту. Длинная вереница из трамваев застыла на путях по улице Луначарского. Движение в сторону центра заблокировано – а все из-за поломанного вагона.

- Один из вагонов не исправен, поэтому все последующие стоят на «аварийке» и ждут ремонтную бригаду, - рассказали «Комсомолке» в ТТУ. – Когда починят, непонятно.

Один из вагонов оказался неисправенФото: Людмила ВАРАКИНА

Так что пассажирам предлагают пересесть на другой транспорт или, если идти не далеко, прогуляться пешком. Погода, кстати, очень к этому располагает – за окном комфортные -12. А мы, вместе с тем, рассказывали, что к выходным в Екатеринбурге еще потеплеет – до -5.

ИСТОЧНИК KP.RU