Уральские «лисички» в четвертый раз обвели вокруг пальца «Надежду»

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:33:35+03:00

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Накануне в Оренбурге состоялся четвертый по счету с начала 2020-го года матч. Уральская сборная УГМК в очередной раз встретилась с «Надеждой». Предыдущие три поединка, которые состоялись в Екатеринбурге в рамках Суперкубка Европы, группового этапа Евролиги и российский Премьер-лиги, завершились победой нашей сборной.

На этот раз «лисички» вновь выиграли стартовый десятиминутный отрезок с двукратным преимуществом.

- Вот только уже во второй четверти сборная столкнулась с серьезным сопротивлением и позволила хозяйкам паркета до большого перерыва отыграть пару очков разницы, - отметили в пресс-службе БК УГМК.

Во второй половине подопечные Мигеля Мендеса все-таки вернули себе преимущество. В итоге, игра закончилась со счетом 71:50.

Следующий матч пройдет 11 января в Новосибирске. УГМК встретится с местным «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU