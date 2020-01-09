Погода дает второй шанс: к выходным в Екатеринбурге потеплеет
Если новогодние каникулы прошли, а вы так и не выбрались из-под одеяла на улицу, чтобы прогуляться, покататься на коньках или слепить снеговика, то погода дает вам второй шанс: в выходные в Екатеринбурге будет тепло. Рассказываем, какие температуры обещают синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие дни.
В четверг, 9 января, в столице Урала будет прохладно – до -7. Никаких осадков не ожидается.
В ночь на пятницу, 10 января, температура опустится до -8. Ночью снега не будет, а вот днем кое-где может пройти небольшой снегопад. Температура воздуха составит -4…-6. Порывы ветра достигнут 13 м/сек.
В ночь на субботу, 11 января, пройдет небольшой снег, столбики термометров достигнут отметки -10. Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до -5 и пройдет небольшой снег.
ИСТОЧНИК KP.RU