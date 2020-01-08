Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово из-за сильного тумана в Екатеринбурге
Несколько самолетов кружат вокруг Екатеринбурга и не могут сесть в Екатеринбурге. Причиной задержки трех рейсов стал сильный туман, который окутал город.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово и сервиса Flightradar24 сейчас задерживаются три рейса: из Москвы, Новосибирска и Салехарда.
В данный момент судно, которое летело и Салехарда направили в Тюмень, еще одни борт сел в Челябинске, а тот, что из Новосибирска в Перми.
Отметим, такая же ситуация была 7 января. Туман не позволил сесть самолетам на аэродроме Кольцово в первой половине дня.
Кроме того, спасатели предупредили водителей Свердловской области о тумане и попросили быть осторожными на трассе.
ИСТОЧНИК KP.RU