Три самолета не смогли приземлиться в Кольцово из-за сильного тумана в Екатеринбурге

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:32:50+03:00

Такая ситуация повторяется уже второй день подряд

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Несколько самолетов кружат вокруг Екатеринбурга и не могут сесть в Екатеринбурге. Причиной задержки трех рейсов стал сильный туман, который окутал город.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово и сервиса Flightradar24 сейчас задерживаются три рейса: из Москвы, Новосибирска и Салехарда.

В данный момент судно, которое летело и Салехарда направили в Тюмень, еще одни борт сел в Челябинске, а тот, что из Новосибирска в Перми.

Отметим, такая же ситуация была 7 января. Туман не позволил сесть самолетам на аэродроме Кольцово в первой половине дня.

Кроме того, спасатели предупредили водителей Свердловской области о тумане и попросили быть осторожными на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU