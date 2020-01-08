В Екатеринбурге ищут 14-летнюю девушку, которая пропала в новогоднюю ночь

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:59:44+03:00

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Полиция Екатеринбурга ищет 14-летнюю девочку-подростка. Александра Пантелеева пропала вечером 31 декабря. Девочка ушла из дома в 18 часов по адресу Победы, 17. С тех пор о ней ничего не известно.

- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Приметы девушки: плотное телосложение, рост 164 см, волосы темно-коричневые до плеч, глаза серо-голубые.

На момент ухода была одета в ярко-розовую куртку выше колена, синие джинсы, синюю вязаную кофту, черные сникерсы со стразами.

Всем, кто знает где находится Александра Пантелеева, просят звонить по номерам: (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU