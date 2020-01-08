Улица разбитых фонарей: уральский общественник пожаловался на хулиганов, которые испортили освещение у Оперного театра

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественник из Екатеринбурга пожаловался на разбитые фонари в сквере за Оперным театром. Иван Колотовкин написал на своей странице в Facebook, как недавно обратил внимание на разбросанные по земле осколки от плафонов.

- Вчера были в сквере за Оперным театром. За ним не следят. Часть фонарей разбито. Мы насчитали пять штук. С такими темпами фонари до лета могут не дожить, если не наведут порядок сотрудники полиции, - пишет Иван.

Фото: Иван Колотовкин

Также общественник предположил, что виновники разбитых фонарей могли быть вандалы.

Кстати, недавно вандалы постарались в другом месте, но тоже в центре. Неизвестные люди выбили стекло на «умной остановке» у Главпочтамта. Сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU